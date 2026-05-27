熊本県内はきょう27日、大気の状態が不安定となっています。この後、夕方にかけても雨は続く見込みで、県内全域に雷注意報が出ています。けさ6時半頃の1時間雨量は、球磨村一勝地で15.5ミリ、水俣市で13.5ミリ、人吉市で12.5ミリを観測するなど、各地でやや強い雨となったところがありました。熊本地方気象台によりますと、このあと午後は雨脚が次第に弱まるものの、夕方までは降り続くとみられ、県内全域で落雷に注意するよう呼び