障がい者の就労支援の給付金を不正に受給したとして、大阪府八尾市が指定を取り消す処分を出す方針を固めた事業所に、定員の6倍以上の利用者がいたとみられることが関係者への取材で分かりました。 八尾市の就労継続支援A型事業所「テイラーズ・ギルド」は、障がい者の就労支援の給付金約4.4億円を不正に受給したとして、市が5月27日にも事業者指定を取り消す処分を出す方針です。 関係者によりますと、この事業所の定員は