“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、26日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した。【写真】「ボタン開けたら…」ボディラインあらわな姿の三田悠貴地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県小松島市を運転する様子からスタート。あいにくの雨だったが、車内では「グラビアの撮影の時とか、雨降ったこ