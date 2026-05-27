大阪都構想の制度案を議論する法定協議会の設置議案が27日午後、大阪市議会で可決される見込みです。 大阪都構想の制度案を議論する法定協議会の設置議案は、5月15日に大阪市議会に提出され、27日午後、採決が行われます。 市議会で過半数を占める維新の市議団は当初、前回の選挙で公約に掲げていないなどとして、法定協の早期設置に慎重な姿勢を示していました。 しかし吉村知事が「都構想の住民投票と知事選の同日実施」を条