NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の公式インスタグラムが27日までに更新され、鈴木奈穂子アナウンサー（44）と“そっくり”と言われている女優との2ショットを公開。大きな反響を呼んでいる。番組は、26日放送の内容を紹介。続けて「ゲストの菊池亜希子さん・坂口涼太郎さんもそれぞれ空港のお気に入りスポットを教えてくださいました」と、現在放送中の連続テレビ小説「風、薫る」に主人公・りん（見上愛）と看護婦養成所