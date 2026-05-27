午前9時半ごろ、国賓として来日しているフィリピンのマルコス大統領夫妻が皇居で天皇皇后両陛下に迎えられ、歓迎行事にのぞみました。行事では、両国の国歌やフィリピンにちなんだ曲が演奏され、大統領が儀仗隊による栄誉礼を受けました。その後、両陛下が大統領夫妻を宮殿・竹の間に案内し、なごやかな雰囲気で懇談されたということです。国賓の歓迎行事は令和に入って3回目で、夜には宮殿・豊明殿で宮中晩さん会が催され、秋篠宮