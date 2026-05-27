宇城市で農業事業を手掛け、全国にカフェなどを展開する外食チェーン大手のサンマルクホールディングスが、22日、栽培した麦を収穫しました。国の内外で850以上の店舗を展開するサンマルクホールディングスは、ウクライナ情勢の悪化で小麦の価格が高騰したことや食料自給率の向上に向け、去年7月に熊本県や宇城市と連携して農業事業に取り組んでいます。宇城市全体で6.5ヘクタールの畑には「シロガネ小麦