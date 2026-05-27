歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月26日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちを想う親心を綴りました。【写真を見る】【 市川團十郎 】しばらく会えなくなる長女・麗禾（市川ぼたん）さんのために手作りカレー「残しておきたい父の味。舞台の合間に、作っちゃった、、」團十郎さんは長女の麗禾（市川ぼたん）さんが、修学旅行へ出かけることを明かし「帰宅する頃私は福岡、、ですからしばらく会えない、残しておきた