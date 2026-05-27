◇ア・リーグホワイトソックス3―5ツインズ（2026年5月26日シカゴ）ホワイトソックスは26日（日本時間27日）、ツインズに延長11回の熱闘の末に3―5で敗れ2戦ぶりに勝率5割に逆戻りした。とはいえ0―2の8回に、村上宗隆内野手（26）が執念の右越え2ランを放ち、2―2の延長10回には、前日にメジャーに初昇格したばかりの西田陸浮外野手（25）が、「レーザービーム」で右前打の送球を本塁に送球し二塁走者をアウトにした。