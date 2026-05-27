●テレビ業界での重要性が右肩上がり 30日夜、『ザ・イロモネア』のスピンオフ特番『ザ・マネモネア』(TBS系)が放送される。本家『ザ・イロモネア』は2005年スタートの人気特番ではあるが、「モノマネ一本に絞る」という思い切った企画に驚く人もいるのではないか。とはいえ、テレビ業界におけるモノマネの重要性はここ数年来、右肩上がりの状態が続いている。フジテレビの『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦』、日本テレビの『モノ