シャトレーゼは6月19日〜21日の期間、家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」を全国のシャトレーゼにて数量限定で販売する。お父さんに贈る笑顔あふれるスイーツとして、見た目の楽しさや素材にこだわった高品質なお菓子をリーズナブルな価格で提供するとのことだ。○数量限定「父の日ケーキ」のラインナップ今年の父の日向けに用意された限定スイーツは以下の通りとなっている。「父の日 ダディデコレーション」(2592円)は、チョコ