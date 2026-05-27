日本香堂は、2026年に、ともに60年を迎えるウルトラマンシリーズとロングセラーお線香「青雲」による初のコラボレーションとして、限定お香「M78青雲」(2,420円)を5月29日より発売する。本商品は、「勇気・希望・思いやり」を届け続けてきたウルトラマンシリーズと、未来に向かって今を懸命に「強く生きよう」とエールを送り続けてきた青雲、それぞれの想いが重なり誕生しました。世代を超えて愛されてきた両者の節目を記念した、