5月27日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、政府が進める『給付付き税額控除』について、子育て世帯に給付額を加算するほか、働く高齢者を支援対象とする方向で調整していることがわかったというニュースについて意見を交わした。 寺島尚正アナ「社会保障国民会議で制度設計が進む