丸亀製麺は、夏の一番人気である「鬼おろしシリーズ」を6月2日より期間限定で販売する。さらに、熱狂的な支持を集める「明太クリームうどん」からも、待望の冷たい一杯が初登場するとのことだ。夏の定番 鬼おろし○夏の定番「鬼おろしシリーズ」が3種類揃って登場全国のロードサイド店を中心に販売される「鬼おろし肉ぶっかけうどん」(890円〜)は、注文ごとに目の前で焼く牛肉の旨みが楽しめる一杯である。鬼おろし肉ぶっかけうど