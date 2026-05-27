【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムス姿を公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身19歳美女「ドキッとした」美脚輝く制服風コーデ公開◆榊原樹里、美脚際立つミニ丈ショット公開榊原は、5月25日放送のテレビ朝日系『START UP！ドリームエンタ』