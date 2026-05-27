【モデルプレス＝2026/05/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた曽根凌輔が5月26日、自身のInstagramを更新。ハイトーンの髪色にチェンジした姿を公開した。【写真】「今日好き」18歳イケメン「雰囲気変わる」“金髪”加工ショット◆曽根凌輔「チャラく」金髪姿公開曽根は「チャラく」と短くつづり、BGMにあいみょんの「愛を伝えたいだとか」をのせたリ