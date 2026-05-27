愛知県弥富市の伊勢湾岸自動車道で27日午前、トラックと乗用車が衝突する事故があり、男女3人がケガをしました。警察と消防によりますと、27日午前9時ごろ、弥富市上野町の伊勢湾岸道上り・湾岸弥冨IC付近で、「トラックと車の事故」などと当事者の男性から110番通報がありました。乗用車には男女4人が乗っていて、このうちいずれも20代の女性2人と男性1人のあわせて3人がケガをしましたが、全員意識はあり命に別条はないと