東京午前はＮＺドル高や豪ドル安が目立った。ＮＺ金融政策委員会（ＭＰＣ）の票決は３対３で、ブレマンＮＺ総裁の据え置き支持によって利上げは見送りとなったが、僅差の票割れを受けて利上げ観測が一段と強まり、ＮＺドル円は９３．６２円付近、ＮＺドルドルは０．５８７７ドルまで上昇。４月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）の総合・前年比が＋４．２％まで鈍化したことを受けて、豪ドル円は１１３．９４円付近、豪ドルドルは０．