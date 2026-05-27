世界的なメモリーメーカーのMicron Technology(マイクロンテクノロジー)の株価が前週比で19％上昇し、時価総額が1兆ドル(約160兆円)に到達しました。Micronにとって時価総額1兆ドル到達は初で、2026年5月に時価総額7000億ドル(約111兆円)に達したばかりでした。また、MicronやSamsungと並ぶ大手のSKハイニックスもMicronを追うように時価総額1兆ドルに到達しています。Micron hits $1 trillion market cap for the first timehttps