金メダリストの驚きの始球式が話題になっている。２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）が２５日（日本時間２６日）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―ロッキーズで始球式を務め、日本時間２７日までに所属する木下グループの公式インスタグラムがその様子を公開し