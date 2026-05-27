◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの“キケ”ことＥ・ヘルナンデス内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のロッキーズ戦で今季１号本塁打を放った。昨季終了後に左肘手術を受けてリハビリを続けていたキケは前日の同カードで戦列復帰。２試合目となるこの日、２―１の３回先頭の第１打席で、内角高めに外れるボール球の直球を打ち、左翼ポール