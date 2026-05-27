◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン皐月賞４着から初のＧ１タイトルを狙うアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）はＣＷコースに入った後、坂路を単走。序盤はゆったりと入り、しまいも楽な手応えのままだったが、シャープに脚を伸ばし、５７秒１―１２秒１をマークした。右鎖骨を骨折しながらも、つきっきりで調整を