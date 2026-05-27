レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が27日、自身のインスタグラムを更新。へそ出し“ハートポーズ”を披露した。「今日も一日頑張ろう」とつづり、赤いコスチューム姿で、両手でハートマークをつくっているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「びゅーていほー」「頑張りましょう！可愛い！」「美しい」「グー！！」「Wonderful 」などの声が寄せられている。寺地は、2018年に「Pa