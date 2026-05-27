アメリカのAI企業・アンソロピックは、AIモデルの「クロード・ミュトス」によって、ソフトウェアの重大な脆弱性が、1か月で1万件以上見つかったと発表しました。新型AI「クロード・ミュトス」は現在、悪用防止のため、グーグルやエヌビディアなど、およそ50の企業・組織に限定して提供されています。アンソロピックは22日、提供を受けた企業が1か月間使用した結果、ソフトウェアの重大な脆弱性が1万件以上見つかったと発表しました