弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感（40）が26日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。今話題のドラマについて語った。千原ジュニアから「見てるかしらんけど…『九条の大罪』ってどうなん？」との質問が。反社会勢力の人々や元犯罪人からの厄介な依頼を請け負う異端の弁護士・九条間人（くじょう・たいざ）の型破りな仕事ぶりを通し、社会の闇や正義に迫る同名漫画を原作とするNetflixのオリジナルドラ