ピザチェーン「ピザハット」（日本ピザハット）は、あす28日から30日までの3日間、「肉の日」キャンペーンを実施。同店は毎月28・29日の2日間、「肉の日」キャンペーンを開催していた。今回は、初の3日間開催となる。とくにおすすめの「3つのメニュー」を紹介した。【画像】「肉の日」とくにお得な3つのメニュー1つ目は、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」。香ばしい直火焼チキンと定番ペパロ