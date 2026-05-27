11月のアメリカ中間選挙で、接戦が見込まれるテキサス州で共和党の予備選挙が行われ、トランプ大統領が支持する“MAGA派”の候補が穏健派の現職議員を相手に勝利を確実にしました。ケン・パクストン テキサス州司法長官「テキサス州の皆さん、今夜、私たちは歴史を刻みました」アメリカ南部・テキサス州で26日、連邦議会上院の中間選挙に向けて与党・共和党の候補者を選ぶ予備選挙が行われ、アメリカメディアによりますと州の