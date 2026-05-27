女優のすみれ（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。新潟での田植えに参加した姿を公開した。「最高なみんなと田植え本当に本当にありがとう@rolaofficial」とつづり、ローラが行った新潟での田植えに参加したことを報告した。「新しい仲間も」と記し、モデルのMayuriとのツーショットも披露した。この投稿に、ファンからは「田植えしている姿がカッコイイ」「スミレさんも関川に来てたなんてー感動」「素敵です