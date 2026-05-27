俳優・アーティストののん（32）が27日、都内で行われたニッスイ「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登場。最近は観葉植物にハマっていることを明かした。【写真】かわいい…エプロン姿が似合うのんイベントで最近新しく始めたことを聞かれたのんは「木のお世話！」だといい、「お世話できない人間だと思っていたんですけど、最近デビューしまして、3つの木のお世話を始めました」と告白した。多忙なスケジュ