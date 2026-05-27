「警報」や「注意報」など、防災のための気象情報が、あすから大幅に刷新されます。新たな情報の体系では、「5段階の警戒レベル」に相当する情報の名称が大きく変わります。たとえば、「土砂災害」の情報は現在、「大雨警報」などの中で運用されていますが、「土砂災害」を明示した名称に変更となるなど、災害ごとに現象がわかりやすい名前へと変更になります。また、情報名に「警戒レベル」が明記され、求められる避難行動や切迫