アメリカメディアは、トランプ大統領が4月、司法長官を解任したパム・ボンディ氏をホワイトハウスのAI＝人工知能政策を担う諮問委員会のメンバーに任命したと報じました。ニュースサイト、アクシオスは26日、パム・ボンディ前司法長官が、AI政策に焦点を当てた大統領諮問委員会のメンバーに起用されたと伝えました。委員会には、エヌビディアのフアンCEOやメタのザッカーバーグCEOら、主要なテック企業の幹部も参加し、ボンディ氏