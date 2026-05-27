■MLBホワイトソックス3ー5ツインズ（日本時間27日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦で“2番・一塁”でスタメン出場、西田陸浮（25）も“9番・ライト”で2試合連続の先発となった。2点を追う8回、西田がメジャーデビューから2試合連続安打をマークすると、村上が2試合連続となる19号同点弾を放った。チームは延長11回に3点を奪われて敗戦、勝率5割に逆戻りとなった。前日26日は村上が