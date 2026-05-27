岐阜県本巣市の市議会議員が選挙直前に菓子折りを配った事件で、菓子折りを受け取った住民の中に、警察官の男性がいたことがわかりました。 【写真を見る】市議が“選挙直前に菓子折り” 警察官も受け取っていた 有権者28人に約6万円相当… 岐阜･本巣市 起訴状などによりますと、本巣市議会議員の鍔本規之被告は、去年9月の市議選直前に支援者6人と共謀し、有権者28人に約6万円相当の菓子折りを配った公職選挙法違反の罪に問われ