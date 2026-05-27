いよいよ5月30日に予選リーグ戦がスタートする『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』。超早指し特有の極限状態は、棋士の心拍数を160bpm超えの領域へと誘う。これは激しい有酸素運動を行うアスリートに匹敵する数値だが、その「身体への意味合い」や「疲労の種類」は全く別物だ。現役医学生の二刀流、獺ヶ口笑保人四段（26）が、将棋と身体的スポーツにおける驚きの境界線を解き明かす 。【映像】心拍数が上下する様子（