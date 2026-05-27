サッカーW杯北中米3カ国大会アジア最終予選のバーレーン戦前半、競り合う久保。左は堂安＝埼玉スタジアム＝2025年3月、埼玉スタジアム日本サッカー協会は27日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表の背番号を発表し、堂安律（アイントラハト・フランクフルト）が10番、久保建英（レアル・ソシエダード）は8番に決まった。負傷で選外となった三笘薫（ブライトン）が長く背負っていた7番は、J1川崎で同僚だった