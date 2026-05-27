リモコンをくわえたまま散歩する犬のシュールな姿が、SNSで話題を集めている。【映像】ゆずちゃんの過去のイタズラ（複数カット）投稿したのは、コーギーのゆずちゃん（5歳）の飼い主（@yuzu_katamiyu）。ゆずちゃんが気を引くために“リモコン”を口にくわえたまま散歩する様子を撮影し、Xに投稿した。一緒に暮らすお兄ちゃんからリモコンを持っていけば、きっとついてきてくれるはずという考えだったようだ。かまってほし