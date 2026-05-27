◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが序盤にムーキー・ベッツ選手やキケ・ヘルナンデス選手、アンディ・パヘス選手のホームラン攻勢でリードを広げています。初回表、今季途中加入のエリク・ラウアー投手がドジャースで初先発を飾り無失点におさえると、その裏の攻撃で2死から3番フレディ・フリーマン選手がセンター前ヒットで出塁。そして4番に入ったベッツ選手が3球目の直球を振り抜き