【【デジタル限定】天野聡美写真集「なみまち」】 5月27日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 集英社は、声優・天野聡美さんのデジタル写真集「なみまち」を5月27日に発売する。価格は1,650円。 本書は「アイドルマスター シンデレラガールズ」白菊ほたる役など、話題作に多数出演する天野聡美さんの初デジタル写真集。彼女が“海とサーフィンをこよなく愛