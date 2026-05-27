【「ビッコミ」3周年＆会員登録100万人突破記念キャンペーン】 5月30日～ 開催予定 小学館のWEBマンガサイト「ビッコミ」が5月30日に3周年を迎える。 「ビッコミ」は、小学館の青年誌（ビッグコミック系列）の連載作品の最新話が1話ずつ最速で読めるWEBマンガサイト。2023年5月にオープンし、会員登録者数100万人突破を記録している。今回、3周年と会員登録100万人突破を記