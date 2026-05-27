【魔剣の花嫁】 5月27日連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は5月27日、原作・青橋由高氏、漫画・HIMA氏、構成・両角潤香氏によるマンガ「魔剣の花嫁」の連載を「竹コミ！」にて開始した。 本作は、魔剣を身に宿した少年と、魔剣の花嫁たる少女たちの織りなす“学園×バトル×ハーレム”作品。肉感的で可愛らしいヒロインたちによる、本格的なアクションが見どころとなる。 【試し読み