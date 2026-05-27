新潟市南区の自宅で、練炭を七輪に置いて燃やし、61歳の妻を一酸化炭素中毒で死亡させたとして26日、夫が殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは新潟市南区下曲通の無職、栗原英樹容疑者（61）です。警察によりますと、栗原容疑者は5月初旬、61歳の妻・美江子さんを殺害しようと考え、自宅内で火を付けた練炭を七輪に置いて燃やし美江子さんを死亡させた疑いがもたれています。5月11日、栗原容疑者が「妻が死んでいる」と警察