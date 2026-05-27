水溜りボンド・カンタによる連載「クリエイティブの方舟」。第一線で活躍するクリエイターをゲストに招き、その思考法や制作の裏側に迫る本企画。今回のゲストは、数々の人気テレビ番組を手がける放送作家のカツオを迎えた。 （関連：【写真あり】水溜りボンド・カンタ、放送作家・カツオの対談ショット） 現在、カンタが率いる映像制作チーム「Arks」とカツオは、気鋭のショートドラマチャンネル「白い基