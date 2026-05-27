アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜が表紙をつとめる『週刊少年サンデー2026年 26号』（小学館）が、5月27日に発売された。 【画像】私立恵比寿中学・仲村悠菜が『週刊少年サンデー』グラビアを試し読み 今年3月に高校を卒業したばかりの仲村。今号のグラビアでは、同級生と再会し、初々しい江ノ島デートを楽しむという設定で撮影が行われた。自然体の笑顔や大人びた表情など、多彩な魅力