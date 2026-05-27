『ONE PIECE』四皇モデルのスマートウォッチが登場バギー・シャンクス・ティーチ・ルフィをイメージしたGARRACKの新作 （関連：【画像】『ONE PIECE』四皇（バギー、シャンクス、ティーチ、ルフィ）のスマートウォッチ【製品画像一覧】） 華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）が提供するスマートウォッチをベースに、株式会社ウエニ貿易のキャラ