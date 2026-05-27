詩人・茨木のり子生誕100年を記念し、『茨木のり子詩集』（岩波文庫）、『自分の感受性くらい』（岩波現代文庫）、『歳月』（岩波現代文庫）、『詩のこころを読む』（岩波ジュニア新書）の4点がminä perhonen（ミナペルホネン）の特別ダブルカバーで5月26日（火）より発売される。 【画像】茨木のり子生誕100年記念、ミナペルホネンの特別カバーで発売 それぞれのカバーには、ミナペルホネンのテキス