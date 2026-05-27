新たな防災気象情報が運用されるのを前にどこがどう変わるのか広く知ってもらおうと街頭で広報活動が行われました。 【写真を見る】新たな防災気象情報があす（28日）午後運用開始へ気象台の職員らが街頭で周知活動【岡山】 岡山地方気象台と岡山市危機管理課の職員がけさ（27日）チラシを配りました。 あす（28日）午後から運用される新たな防災気象情報では、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害が、5段階の警戒レ