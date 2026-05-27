２７日前引けの日経平均株価は前営業日比８２０円５３銭高の６万５８１６円６２銭と大幅反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４４７５万株、売買代金概算は５兆８６４４億円。値上がり銘柄数は６６５、対して値下がり銘柄数は８４３、変わらずは５９銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場で半導体関連が大きく買われたことを受け、同関連の主力銘柄を中心に買い戻され日経平均が急反発した。