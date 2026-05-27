開催：2026.5.27 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 10 - 7 [アストロズ] MLBの試合が27日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するアストロズの先発投手はジェーソン・アレクサンダーで試合は開始した。 1回裏、5番 ジェーコブ・バӦ