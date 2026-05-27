開催：2026.5.27 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 1 - 15 [ヤンキース] MLBの試合が27日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとヤンキースが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はベイリー・ファルター、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。 1回表、3番 コディ・ベリンジャー 2球目を打ってライトスタンドへのホ