開催：2026.5.27 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 5 [ツインズ] MLBの試合が27日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。 4回表、4番 コディ・クレメンス 2球目を打ってライトへのタ